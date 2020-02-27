Sin Jiménez, Wolverhampton cae ante Espanyol, pero avanza en Europa League

Wolverhampton, que dejó al mexicano Raúl Jiménez en la banca, perdió este jueves 3-2 en la vuelta de los dieciseisavos de la Europa League ante Espanyol de Barcelona, pero con la serie resuelta desde la ida avanzó a los octavos del torneo.

Ante la abultada ventaja que tenía, el director técnico portugués Nuno Espírito Santo decidió dar descanso a Jiménez y consumaron su pase con un marcador global de 6-3.

Gracias a un triplete del argentino Jonathan Calleri (16, 57, 90+1), los blanquiazules le dieron dignidad a su eliminatoria en el RCDE Stadium, en donde los Wolves empataron el marcador en dos ocasiones gracias al español Adama Traoré (22) y al irlandés Matt Doherty (79).

Consiente de la complicada tarea, Espanyol se volcó al ataque desde el inicio del partido e inquietó a la zaga rival para exigir al portugués Rui Patrício bajo los tres postes.

En el cuarto de hora, Jonathan Calleri anticipó a la defensa visitante dentro del área y consiguió el tanto que metió a la eliminatoria al cuadro catalán.

Sin embargo, Adama Traoré sucumbió las aspiraciones de los "periquitos" casi inmediato, pues al 22, marcó el empate a un gol con un remate frente al arco para poner el global 5-1 y obligar a un milagro.

Con la anotación, los pupilos de Espírito Santo calmaron los ánimos del cuadro español y emparejaron las acciones para finalizar el primer tiempo con el marcador igualado.

Cuando parecía que la parte complementaria sería de trámite para los Wolves, Calleri volvió aparecer al 57 para canjear por gol un penal y ponerle un poco de nerviosismo a la eliminatoria.

A 10 minutos del final, el cuadro inglés igualó los cartones de nueva cuenta por medio de Matt Doherty, quien simplemente empujó un balón a plenitud que el portugués Daniel Podence le dejó frente a arco, pero, en el agregado Calleri anotó el gol del triunfo y su triplete.

El árbitro del partido fue el italiano Marco Guida, quien mostró el cartón amarillo a Víctor Sánchez, Matías Vargas y Jonathan Calleri, del Espanyol, así como a Traoré, Maz Kilman y Morgan Gibbs-White por el Wolverhampton.

