Cancelan partido Basel vs Eintracht Frankfurt

Basilea, Suiza. Debido a la crisis de salud provocada por coronavirus en el país, el club FC Basel anunció que el encuentro de vuelta de octavos de final de la UEFA Europa League, ante Eintracht Frankfurt, fue suspendido.

Debido al aumento de casos por el Covid-19, las autoridades suizas decidieron que dicho compromiso, pactado para el 19 de marzo, no podría llevarse a cabo, así lo confirmó Roland Heri, CEO del club helvético.

“Respaldamos la decisión de las autoridades. Se trata de la responsabilidad social en esta situación. Esto lo tenemos que abordar con las autoridades y miembro del club Frankfurt. La UEFA ya se ha comprometido a encontrar una solución”, señaló el directivo del FC Basel.

Así mismo, informó que debido a los creciente casos y al ser un gran grupo de aficionados que estarían conglomerados en el St Jakob Park y sus alrededores, el sistema de salud de Basilea no podría atender a todas la personas, puesto que por el momento están trabajando al límite de su capacidad.

“La experiencia ha demostrado que varios cientos de fanáticos del club visitante viajarían a Basilea y se reunirían frente al estadio durante el juego. Además, los encargados médicos de Basilea están trabajando actualmente en los límites de capacidad y no pueden garantizar el equipo necesario para un despliegue a gran escala”, indicó Heri.

En semanas anteriores, la Liga local suspendió toda actividad hasta nuevo aviso, por lo que en estos momentos no se ha disputado ningún juego, como medida de prevención para evitar conglomerados de personas y facilitar el contagio entre el público.

Asimismo, se informó que el encuentro de ida, en la ciudad alemana sigue en pie y con público, aunque en las próximas horas, autoridades germánicas podrían dictaminar lo contrario.

