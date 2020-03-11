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Fútbol

Roma y Getafe se niegan a viajar por coronavirus

Roma anuncia que no podía viajar a Sevilla, mientras Getafe se negó ir a Milán.

Roma


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Escrito por: Azteca Deportes

México. El partido que debía jugar la Roma en Sevilla se convirtió en la última llave de la Europa League que quedó en duda, luego de que el club italiano dijo que no podía viajar a España para disputar el jueves el choque de ida de octavos de final por los temores relacionados al brote de coronavirus.

Más temprano, el Getafe de España anunció que no jugará su partido en Milán ante el Inter.

España decidió el martes cancelar durante dos semanas todos los vuelos directos procedentes de Italia, aunque no los que se dirigen al país, en un intento por impedir la propagación de la enfermedad.

"AS Roma no viajará a España para el partido por la Liga Europa contra Sevilla después de que el avión que saldría de Italia no fue autorizado a aterrizar en España", informó el miércoles el club en un comunicado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente del Getafe, Angel Torres, dijo a periodistas que su club se negó a viajar a Italia para medirse al Inter, incluso si eso provoca su expulsión de la competencia.

La región de Lombardía, donde se encuentra Milán, es el epicentro del peor brote de coronavirus registrado en Europa, lo que ha llevado al Gobierno italiano a imponer un estado de aislamiento en todo el país.

En principio estaba previsto que el partido se jugara a puerta cerrada en el estadio San Siro.

"No vamos a jugar, no vamos a viajar a Italia. Está decidido", dijo Torres afuera del estadio del club. "Puedo garantizar que no viajaremos a Italia. La UEFA decidirá qué pasará después".

Reuters

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