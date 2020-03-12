En uno de los pocos partidos que no se canceló por el coronavirus, un inoperante equipo de Wolverhampton, con el atacante Raúl Jiménez de inicio, empató 1-1 contra Olympiakos, en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.

Wolves a pesar de ser visitante desaprovechó el hecho de jugar por más de una hora con un jugador más y frente a un rival griego que no contó con el apoyo de su afición al disputarse el choque a puerta cerrada.

Wolverhampton careció de claridad al ataque y de manera fortuita sacó el empate que le da ventaja con miras a la revancha a disputarse la próxima semana en suelo inglés a la espera de que la pandemia no obligue a la cancelación.

¡Los Wolves no pudieron aullar en la Europa League!|¡Los Wolves no pudieron aullar en la Europa League!

Olympiakos y Wolves protagonizaron un partido de pocas ocasiones de gol en la cancha del Stadio Georgios Karaiskaki. Mohamed Kamara intentó primero a favor del local con disparo que salió a las manos del portero Rui Patricio.

Después, en la primera aproximación de los ingleses Rubén Semedo como último hombre derribó a Diogo Jota antes de entrar al área y fue expulsado de manera directa al minuto 28 en una acción que parecía de amonestación.

El hombre de más para nada entusiasmo a Wolverhampton y los helénicos apostaron por defender mejor y aprovechar las pocas ocasiones que le presentaron al frente. Así sucedió.

Tras el descanso, Olympiakos se atrevió. Kamara desbordó por derecha, tocó a Guilherme y éste sirvió para Youssef El Arabi, quien solo nada más empujó la pelota al fondo de las redes para el 1-0 a los 54 minutos.

El gol en contra despabiló un poco a los Wolves. El mexicano Raúl Jiménez, quien disputó todo el partido, dejó escapar la más clara de su escuadra cuando Pedro Neto lo habilitó pero su disparo acabó en la cara del guardameta José Sá.

Wolverhampton se adueñó del balón y en un tiro libre, con dos toques, Neto sacó disparo potente, el esférico se desvió en un defensor y acabó adentro de la meta local para el 1-1, al 67.

Un resultado que no se movió y la serie quedó abierta para definirse en el Molineux Stadium, donde los ingleses tendrán ventaja que con el 0-0 avanzan a la siguiente instancia.

