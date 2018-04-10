¿Adiós al Balón de Oro para Messi?

Roma, Italia. La dura eliminación del FC Barcelona ante la Roma en los cuartos de final de la UEFA Champions League, le quitó a Lionel Messi una posibilidad para acercarse al Balón de Oro.

El argentino pelea de tú a tú con Cristiano Ronaldo para conseguir el sexto trofeo individual y el FC Barcelona era el favorito para llevarse la Orejona, pero no será así.

Leo sufrió un duro golpe en la carrera por el premio y sumado al buen momento del portugués, quien apunta a volver a consagrarse en la Champions, parece que le queda una última oportunidad.

Messi tendrá que ganar el Mundial de Rusia 2018 si quiere aspirar a ganar el Balón de Oro, pues, aunque la Liga y La Copa del Rey apuntan a sus vitrinas, no serán suficientes y si tampoco gana la Bota de Oro, el panorama luce negro para Leo.

¿Sonríe Cristiano Ronaldo?

Te puede interesar: Sorpresa mayúscula en Roma