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Fútbol

Andrés Guardado jugará la Europa League

Real Betis incluye a Andrés Guardado en lista definitiva para Europa League

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CARDIFF, WALES - AUGUST 04: Andres Guardado of Real Betis controls the ball during the Pre-Season Friendly match between Cardiff City and Real Betis at Cardiff City Stadium on August 4, 2018 in Cardiff, Wales. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)|Dan Mullan/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Sevilla, España. El Real Betis Balompié dio a conocer su lista definitiva de 25 jugadores que participarán en la próxima UEFA Europa League, en la que destaca el mexicano Andrés Guardado, quien ha sido el capitán del equipo en la Liga de España.

Además de la presencia del mediocampista mexicano, el entrenador Quique Setién también puso en la lista final al paraguayo Antonio Sanabria y al argentino Giovanni Lo Celso, quien fue contratado en el último día del mercado de fichajes veraniego.

De igual forma fueron inscritos los canteranos Robert González, Iván Navarro, Dani Rebollo y Wilfrid Kaptoum, quienes actualmente son parte de la plantilla B de la escuadra verdiblanca.

La convocatoria definitiva del Betis para disputar la Europa League está integrada por los porteros Joel Robles, Pau López y Dani Rebollo; los defensas Francis Guerrero, Zouhair Feddal, Marc Bartra, Sidnei, Antonio Barragán, Aïssa Mandi y Júnior Firpo.

También los mediocampistas Javi García, Sergio Canales, Ryad Boudebouz, William Carvalho, Andrés Guardado, Giovanni Lo Celso y Wilfrid Kaptoum, así como los atacantes Sergio León, Takashi Inui, Antonio Sanabria, Cristian Tello, Loren Morón, Joaquín Sánchez, Robert González e Iván Navarro.

El Real Betis comenzará su aventura en esta UEFA Europa League cuando visite al Olympiacos el 20 de septiembre próximo, y sus otros dos rivales en el Grupo F serán AC Milán y Dudelange.
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-09-03-23-55/asi-se-divierten-los-protagonistas/)

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