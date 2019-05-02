Arsenal acaricia la final de la Europa League

Londres.- Con doblete del francés Alexandre Lacazette y uno más del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, el Arsenal vino de atrás para vencer 3-1 al Valencia y sacar ventaja en el partido de ida de las semifinales de la Europa League.

Los valencianos sorprendieron a los "Gunners” a los 11 minutos por medio del francés Mouctar Diakhaby, quien tras un pase de Rodrigo marcó el 1-0 para la causa española de encaminar las semifinales desde la ida.

Pero el ahínco del elenco londinense, provocó una bravía reacción comandada por el delantero galo Lacazette, quien a los 18 y 26 minutos marcó un doblete que impulsó al Arsenal a darle vuelta al marcador 2-1 antes del descanso en la capital inglesa.

En la segunda parte, los equipos jugaron distintos roles, el Arsenal fue el club que podía, pero no quería marcar el gol, mientras que el Valencia se deshizo por ser el que quería anotar sin poder lograrlo, en gran medida por la falta de tino del francés Kevin Gameiro, quien desperdició las más claras para el empate.

Ya en tiempo cumplido, un centro desde la banda izquierda encontró al ariete gabonés Pierre-Emerick Aubameyang solo en el área chica para marcar el 3-1 definitivo, que puso al Arsenal cerca de la gran final de Bakú.