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Fútbol

¡Arsenal bombardeó al Milán!

Los ‘Gunners’ aprovecharon un regalo arbitral para finiquitar la serie en la Europa League

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Avanzar los ‘Gunners’! El Arsenal aprovechó su condición de local para derrotar 3\-1 \(5\-1 global\) al Milán y así clasificarse a los cuartos de final de la Europa League.

‘Il Diavolo’ llegaba a un repleto Emirates Stadium obligado a remontar el marcador adverso en San Siro, por lo cual salieron con un planteamiento ofensivo desde el primer momento.

La táctica dio frutos al minuto 35 cuando Hakan Çalhanoğlu sacó un zapatazo de larga distancia para abrir el marcador y darle esperanzas a los dirigidos por Gennaro Gattusso.

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Sin embargo, el árbitro le regaló un penal a los locales, mismo que aprovechó Danny Welbeck para empatar el partido y sepultar las opciones de los italianos. Ya en el segundo tiempo, Xhaka puso el segundo de la noche con disparo suave que no pudo contener Donnarumma y terminó incrustando el balón en su propio marco.

Welbeck consiguió su doblete al 86’ tras aprovechar un rebote del cancerbero milanista para decretar el 3\-1 definitivo en el electrónico y clasificar a los cuartos de final. El sorteo se llevará a cabo este viernes.

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