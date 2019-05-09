Arsenal con hat trick de Aubameyang se mete a la final de Europa League

Valencia, España.-El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang con un hat trick metió al Arsenal a la final de la Europa League, al derrotar como visitante al Valencia por 4-2 y un contundente global de 7-3 y espera rival en el partido definitivo que se disputará el 29 de Mayo en el estadio Olimpico de Bakú.

El marcador se abrió en favor de los locales al minuto 11, cortesía del francés Kévin Gameiro, quien acercó en el global al Valencia después de anotar solo frente al marco, luego de un enorme pase por la banda izquierda de Rodrigo Moreno.

Este último, tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja de los locales al 16; sin embargo, su disparo pasó apenas a un costado del poste izquierdo.

Dos minutos después de la falla de Rodrigo llegó el empate de los londinenses, gracias a un enorme tanto de Pierre-Emerick Aubameyang, quien definió de parte externa a las afueras del área grande después de una asistencia de Alexandre Lacazette.

Los siguientes 25 minutos del primer tiempo fueron un constante vaivén de ambas instituciones en las dos porterías; Valencia tuvo un tiro libre que pegó en el poste del arco defendido por Petr Cech al 34, mientras que los ingleses encontraron en Lazazette una auténtica pesadilla para la defensiva rival en todo momento.

Sin embargo, para el segundo tiempo la balanza se inclinó en favor de la visita gracias a Alexandre Lacazette, quien anotó su quinta diana del torneo al definir cerca del punto penal con un potente derechazo que dejó sin posibilidades al cancerbero Neto.

Kévin Gameiro empató el encuentro y selló su doblete al 58, luego de entrometerse en un disparo cruzado para aparecer nuevamente en el marcador.

No obstante, Aubameyang consiguió su segundo gol del encuentro al 69 a pase de Ainsley Maitland-Niles, por lo que dio la vuelta nuevamente al marcador en favor del club londinense.

El gabonés apareció una vez más para sellar su triplete y sentenciar el encuentro al 89, después de una enorme jugada colectiva entre él, Henrikh Mkhitaryan y Matteo Guendouzi.

Así, el Arsenal se convirtió en el primer finalista de Europa League a la espera de conocer a su rival, en el encuentro que decidirá al campeón del torneo copero.