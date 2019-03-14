Arsenal sigue con vida en Europa League

Londres.- Arsenal supo aprovechar su localía y, con un Pierre-Emerick Aubameyang inspirado, derrotó sin mayores complicaciones 3-0 al Rennes, por lo que avanzó a la siguiente ronda de la Europa League tras vencer al club francés por marcador global de 4-3.

Los goles del encuentro estuvieron a cargo de Aubameyang (5’ y 72’) y de Ainsley Maitland-Niles (15’).

Con esto, los dirigidos por el entrenador Unai Emery se instalaron en los cuartos de final de la competición europea; por su parte, el Rennes se despide de la Europa League, luego de vencer en la eliminatoria pasada al Real Betis español.

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang abrió el marcador en favor de los locales apenas al 5’, luego de cerrar la pinza y colocar el balón en las redes tras la enorme asistencia por el costado derecho del galés Aaron Ramsey.

A los diez minutos llegó la segunda anotación del club londinense, gracias a un enorme cabezazo dentro del área grande por parte del mediocampista inglés Ainsley Maitland-Niles. El gol estuvo precedido por un fuera de lugar no marcado a Aubameyang, quien fue el encargado de mandar el centro por la banda izquierda.

El club visitante tuvo la oportunidad de acercarse en el marcador al inicio de la segunda parte; sin embargo, el tiro desde fuera del área ejecutado por el atacante M'Baye Niang pegó directamente en el poste del arco defendido por Petr Cech.

A pesar de la insistencia del Rennes y de la presión en ofensiva que intentó realizar, los ingleses sellaron su pase a la siguiente ronda al 72’, cuando Aubameyang selló su doblete, luego de una gran jugada colectiva entre el Sead Kolasinac que culminó en la anotación número 22 de la temporada para el gabonés.

Así, Arsenal se une al Chelsea como los dos equipos ingleses que accedieron a los cuartos de final de la Europa League. Cabe destacar que el Tottenaham, Manchester United, Manchester City y el Liverpool hicieron lo mismo, pero en la Champions League.