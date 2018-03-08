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Fútbol

Arsenal sorprende al Milán

A pesar de no llegar como favoritos, los ingleses sacaron una gran ventaja para la vuelta en condición de visitantes

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MILAN, ITALY - MARCH 08: Aaron Ramsey of Arsenal celebrates with team-mate Sead Kola?inac after scoring during the UEFA Europa League Round of 16 match between AC Milan and Arsenal at the San Siro on March 8, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)|Catherine Ivill/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Milán, Italia. Uno de los duelos más atractivos de la ronda de octavos de final de la UEFA Europa League, tenía como protagonistas al AC Milán y al Arsenal.

Ambos equipos protagonizaron algunos buenos partidos en Champions League, pero ahora su realidad era esta y, tras no pelear sus respectivas ligas, este torneo es su principal objetivo.

Los italianos llegaron com favoritos al encuentro, por llegar con una seguidilla de partidos sin perder y porque jugaban en su estadio. Sin embargo, la historia fue otra y el Arsenal sorprendió con una victoria.

Los ingleses hicieron un buen partido y los vencieron 2-0, con goles de Henrikh Mkhitaryan, al minuto 15, y Aaron Ramsey

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