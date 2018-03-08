Arsenal sorprende al Milán

Milán, Italia. Uno de los duelos más atractivos de la ronda de octavos de final de la UEFA Europa League, tenía como protagonistas al AC Milán y al Arsenal.

Ambos equipos protagonizaron algunos buenos partidos en Champions League, pero ahora su realidad era esta y, tras no pelear sus respectivas ligas, este torneo es su principal objetivo.

Los italianos llegaron com favoritos al encuentro, por llegar con una seguidilla de partidos sin perder y porque jugaban en su estadio. Sin embargo, la historia fue otra y el Arsenal sorprendió con una victoria.

Los ingleses hicieron un buen partido y los vencieron 2-0, con goles de Henrikh Mkhitaryan, al minuto 15, y Aaron Ramsey

