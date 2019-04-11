Arsenal vence a Napoli y sueña con “semis” de Europa League

Londres, 11 Abr (Notimex).- El club Arsenal de Inglaterra dominó de principio a fin el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, por lo que se impuso 2-0 a la SSC Napoli de Italia en el Estadio Emirates de Londres.El encuentro de vuelta de esta eliminatoria se disputará el próximo jueves 18 de abril en el Estadio San Paolo, donde los napolitanos apelarán al apoyo de su gente para darle vuelta a la eliminatoria.

Los “Gunners” inauguraron el marcador con un gol del galés Aaron Ramsey a los 15 minutos, luego de que el mediocampista finalizó con un tiro cruzado un recital de toques al balón protagonizado por el Arsenal que vio en el Napoli al complemento perfecto que acompaño uno a uno los compases del equipo inglés.

El elenco italiano no pudo reponerse de la sacudida, momento en que el Arsenal clavó la segunda estocada con el 2-0, producto de la hiperactividad del mediocampista uruguayo Lucas Torreira, quien a los 25 minutos se inventó un regate en tres cuartos de cancha, para luego ver como su disparo se desviaba en la defensa y se iba a las redes.

Para la segunda mitad, Unai Emery cambió su planteamiento y manejo el partido ante la mirada del estratega italiano Carlo Anchelotti, que poco pudo hacer para que Napoli se hiciera presente en el marcador, por lo que tendrán una losa pesada que levantar en casa.