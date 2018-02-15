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Fútbol

Atlético golea en Europa League

Los ‘Colchoneros’ no tuvieron piedad de su rival danés

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Escrito por: Azteca Deportes

Copenhague, Dinamarca.\- ¡Sin piedad! En duelo válido por el partido de ida de los dieciseisavos de final en la Europa League, el Atlético de Madrid aplastó 4\-1 al Copenhague.

Bajo una nevada en el Parken Stadion, los ‘Colchoneros’ dieron cuenta de su rival con goles de Saúl Ñíguez al 21’, Kevin Gameiro \(37’\), Antoine Griezmann \(71’\) y Vitolo \(77’\). Los locales habían tomado la ventaja de manera sorpresiva al minuto 15 por conducto de Viktor Fischer.

El "Atleti" recibirá en el Wanda Metropolitano al Copenhague, en el choque de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League el próximo jueves 22 de febrero.

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