‘Avispa’ busca escribir historia en Chihuahua

Anabel Ortiz, la popular y temida “Avispa”, buscará escribir historia este sábado, cuando defienda su campeonato mundial de peso Mínimo AMB ante la invicta y poderosa venezolana Yenifer León, encabezando una muy atractiva función de Zanfer y 2M Promotions a realizarse en Club Britania de la Ciudad de Chihuahua, y que tendrá transmisión por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

La “Avispa” Ortíz (27-3-0, 4 ko’s) buscará realizar la décima defensa exitosa de su campeonato que conquistó en julio de 2013, en Japón, cuando superó a la entonces invicta Etsuko Tada.

Buscará también su victoria número 18 consecutiva desde agosto de 2012, que de lograrlo, estaría cumpliendo seis años invicta.

Pero enfrente tendrá a una peleadora hambrienta de triunfo como la “Negrita” León, que aunque con falta de experiencia con su récord de 9-0-0, ha demostrado un gran poder en ambas manos, tras haber logrado 6 de sus 9 triunfos por nocaut.

En la ciudad de Chihuahua se vive una efervescencia por esta velada boxística, pues además de poder presencias a una de las campeonas mundiales más sólidas en la actualidad, los aficionados podrán presenciar un cartel muy bien redondeado, cargado de talento local.

El chihuahense Jesús “Kid Kick” Rojas (11-4-2, 10 ko’s) tendrá una prueba de fuego, cuando se mida al ensenadense Carlos “Chema” Ocampo (22-1-0, 13 ko’s), quien viene de perder el invicto al haber disputado el campeonato mundial Welter FIB ante Errol Spence hace dos meses.

Uno de los máximos exponentes del boxeo del “Estado Grande”, el llamado “Aguila” Mario Alberto Lozano (32-8-0, 23 ko’s), quien ya ha enfrentado a rivales de la talla de Charles Hatley, Vanes Martirosyan y Jermell Charlo, le disputará el campeonato Fecombox CMB de peso Medio al experimentado sinaloense Saúl “Fiera” Román (43-11-0, 35 ko’s), quien subirá al ring con una racha de siete victorias consecutivas.

Otro talento local que será puesto a prueba es el Superligero Rafael Proano (11-2-3, 8 ko’s) que se medirá al fuerte y probado Uriel “Bombardero” Pérez (17-3-0, 15 ko’s).

La cartelera tendrá también la participación de los prospectos de Chihuahua Angel Hernández, Manuel Rascón, Francisco Bonilla y el que se espera sea un espectacular choque de mujeres invictas, entre Karla González y Genoveva Saldívar.

Es bueno saber:Es bueno saber…

* Yenifer León será la segunda venezolana de manera consecutiva que enfrente la “Avispa”. En su más reciente combate, superó por decisión unánime a Débora Rengifo.

* Tanto Mario Alberto Lozano como Saúl Román han enfrentado en Estados Unidos, a Charles Hatley y Vanes Martirosyan.

* Rafael Proaño (8 nocauts en 11 triunfos) y Uriel Pérez (15 en 17) tienen altos porcentajes de nocaut.

ACTIVIDADES

JUEVES 16 AGOSTO

CONFERENCIA DE PRENSA FINAL

10 AM, RESTAURANTE LA MANSION

VIERNES 17 AGOSTO

CEREMONIA DE PESAJE OFICIAL

12:00 HRS CASINO CALIENTE

SÁBADO 18 AGOSTO

FUNCION BOX CLUB BRITANIA

18:00 HRS PRIMER COMBATE