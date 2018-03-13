Bayern, a sellar su pase en Turquía

Estambul, Turquía.\- ¡A finiquitar! El Bayern Múnich visitará al Besiktas de Turquía para sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League luego de haber conseguido un aplastante 5\-0 en el primer partido.

Aunque luce un tanto difícil una posible remontada del conjunto turco, su técnico Senol Günes declaró que saldrán ante su afición a dar un gran partido con la idea de lograr remontar y calificar, sin importar que los alemanes lleguen con una amplia ventaja y su mejor cuadro.

Besiktas solo presenta una derrota en 12 juegos y fue precisamente el 5\-0 ante los bávaros; los alemanes llegan a la cita con 17 encuentros sin perder, su última derrota data del 25 de noviembre de2017, cuando fueron derrotados en la Bundesliga por el Borussia Mönchengladbach 2\-1.

Los actuales líderes de la Bundesliga también tienen las bajas de Manuel Neuer y el delantero Kingsley Coman. El colombiano James Rodríguez y el medio Corentin Tolisso están en duda.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 14 de marzo en el estadio Parque Besiktas a las 11:00 horas del centro de México.

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