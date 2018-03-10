Bayern Munich no tiene piedad

Alemania. Aunque Robert Lewandowski falló un penal, el delantero polaco se destapó con un hat\-trick para que el Bayern Munich goleara 6\-0 al Hamburgo en la fecha 26 de la Bundesliga.

El Bayern no tuvo piedad de uno de los equipos que se encuentra en la zona del descenso y al minuto 8 comenzó el festival de goles con anotación del francés Franck Ribery entrando al área a velocidad para quitarse al portero Christian Mathenia y meter el balón a la red.

El 2\-0 cayó cuatro minutos después con Lewandowski que remató de cabeza dentro del área chica al centro de Kimmich.

MUNICH, GERMANY - MARCH 10: Goalkeeper Christian Mathenia of Hamburg looks after the ball during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Hamburger SV at Allianz Arena on March 10, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images)|Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

El segundo del atacante polaco se produjo al minuto 19 cuando Alaba le bajó el balón dentro del área grande para que Robert rematara con potencia para marcar el 3\-0.

Ya en la segunda parte en el 55’ el holandés Robben anotó el 4\-0 con un disparo potente pegado al poste.

Franck Ribery al minuto 81 realizó una pared con Javi Martínez quedando frente al portero para rematarle a su lado izquierdo y marcar el quinto gol del Bayern.

La fiesta terminó con el tercer tanto de Lewandowski al 90’ con un tiro penal al lado izquierdo del arquero Mathenia para el definitivo 6\-0. Cuatro minutos antes el polaco había fallado un penalti.

MUNICH, GERMANY - MARCH 10: Arjen Robben of Bayern Muenchen (l) scores a goal to make it 4:0 during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Hamburger SV at Allianz Arena on March 10, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images)|Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

Con este marcador, Bayern Munich se acerca más al título al sumar 66 puntos, 20 más que su más cercano perseguidor, mientras el Hamburgo se hunde en el penúltimo puesto de la tabla con 18 unidades, 7 debajo de la salvación.

Otros resultados de la jornada de la Bundesliga:

Hannover 1\-3 Augsburgo

Hertha Berlín 0\-0 Freiburgo

Hiffenheim 3\-0 Wolfsburgo

MUNICH, GERMANY - MARCH 10: Robert Lewandowski of Bayern Muenchen celebrates after he scored a goal to make it 2:0 during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Hamburger SV at Allianz Arena on March 10, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images)|Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

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