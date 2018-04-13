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Fútbol

¡Bayern-Real Madrid!

Una final adelantada, Bayern Munich enfrentará al Real Madrid en las semifinales de la Champions League

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Soccer Football - Champions League Semi-Final Draw - Nyon, Switzerland - April 13, 2018 General view of the Champions League trophy after the draw REUTERS/Stefan Wermuth|STEFAN WERMUTH/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Nyon, Suiza. El Bayern Munich enfrentará al Real Madrid y el Liverpool a la AS Roma en las semifinales de la Champions League, según el sorteo realizado el viernes en la sede de la UEFA.

Los partidos de ida se jugarán el 24 y 25 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán el 1 y 2 de mayo.

El Bayern, campeón de Alemania, y el Madrid, bicampeón de Europa, se han enfrentado 24 veces en la competencia más importante de clubes del continente, con 11 victorias cada uno.

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Soccer Football - Champions League Semi-Final Draw - Nyon, Switzerland - April 13, 2018 General view of the Champions League trophy after the draw REUTERS/Stefan Wermuth|STEFAN WERMUTH/REUTERS

Ambos clubes se enfrentaron en las semifinales del torneo en 2014, cuando el club español ganó 5\-0 en el marcador global. También chocaron la temporada pasada en cuartos de final, cuando el equipo blanco venció por 6\-3 en el marcador agregado.

El Liverpool, por su parte, enfrentó a la Roma en la final de la antigua Copa de Europa en 1984, la cual que se jugó en la capital italiana con triunfo del equipo inglés en penales.

Reuters
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