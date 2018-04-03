Bayern sale con ventaja de Sevilla

España. Con gol de Thiago Alcántara el Bayern Munich sale con la victoria de 2\-1 como visitante en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Sevilla.

En un encuentro donde los dos equipos tuvieron oportunidades de gol el resultado final fue a favor del equipo teutón.

Sevilla abrió el marcador al minuto 31 a través de Pablo Sarabia con un remate de izquierda a centro de Escudero.

Al 37’ Bayern Munich empató el marcador con un autogol de Navas al desviar el disparo de Ribéry dejando sin oportunidad al arquero David Soria.

El gol del triunfo cayó en el minuto 68 con un cabezazo de Thiago Alcántara que se tendió de palomita para rematar el gran centro de Ribéry.

El partido de vuelta se realizará el territorio alemán el próximo 11 de abril.

SEVILLE, SPAIN - APRIL 03: Thiago Alcantara of Bayern Muenchen celebrates after scoring his sides second goal with his team mates during the UEFA Champions League Quarter Final Leg One match between Sevilla FC and Bayern Muenchen at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on April 3, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)|Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Por si te interesa: ¡Cristiano, siempre Cristiano!