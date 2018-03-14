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Fútbol

Besiktas, por la remontada más grande en Champions League

Barcelona logró en la 2016/17, remontar cuatro goles, los turcos necesitan cinco.

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MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 20: Anderson Talisca of Besiktas looks dejected after the second Bayern Muenchen goal during the UEFA Champions League Round of 16 First Leg match between Bayern Muenchen and Besiktas at Allianz Arena on February 20, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)|Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Esta noche en Estambul, Turquía, buscan un milagro. El Besiktas, 15 veces campeón de liga, necesita remontar un 5\-0 ante el actual monarca alemán, Bayern Munich.

El equipo turco buscará una remontada histórica, que sería la más grande en toda la historia de la Champions League, la más cercana, el 4\-0 del Barcelona ante el PSG, hace un año.

Para muchos una noche mágica y para otros, un fraude descarado de la competencia europea. En los Octavos de Final de la 2016/2017, el Barcelona venció 6\-1 al París y llegaban con una desventaja de 4\-0.

En la 2003/2004, el Deportivo La Coruña remontó tres goles al Milan en Cuartos de Final, con juego inolvidable de Walter Pandiani.

Una ofensiva letal con Negredo, Quaresma y Talisca, así como una defensa precisa con Pepe, Adriano y Medel, es lo que necesitan los turcos para lograr el milagro ante la maquinaria alemana.

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