Betis avanza en Europa League

Sevilla, España. Con Andrés Guardado de suplente, Real Betis derrotó 1-0 al Olympiacos de Grecia en partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Europa League.

Los dirigidos por Quique Setién saltaban a la cancha del Benito Villamarín como líderes del Grupo F con ocho unidades, por lo que una victoria sobre el conjunto griego les aseguraría el boleto a los dieciseisavos de final.

El conjunto verdiblanco se puso en ventaja al minuto 39 gracias a un gol del atacante español Sergio Canales, quien remató cruzado de zurda para mandar el balón al fondo de la portería, tras una asistencia de Antonio Sanabria.

El técnico Setién le dio descanso al mediocampista mexicano, con miras al partido del próximo domingo ante la Real Sociedad en la liga local.

Tras este resultado, el conjunto andaluz llegó a 11 puntos y amarró su boleto a la siguiente fase, en tanto que los griegos se mantuvieron en ocho unidades, por lo que se jugarán el pase en la última jornada ante el Milan.

En la última fecha, Guardado y compañía visitarán al eliminado Dudelange de Luxemburgo.

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