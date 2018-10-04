Betis y Andrés Guardado golean en la Europa League

SEVILLA.- Real Betis sufrió de más para imponerse a un débil Dudelange que resistió los embates verdiblancos por más de 50 minutos gracias a su ordenada defensa, sin embargo una vez que los dirigidos por Quique Setién encontraron la llave para abrir el marcador, nada los detuvo para llevarse su primeros tres puntos en el torneo continental por marcador de 3-0.

La primera mitad fue dominada por el cuadro español que intentó por todos lo medios romper la muralla que la zaga luxemburgués levantó en el Benito Villamarín, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad para poder definir; Andrés Guardado lo intentó en un par de ocasiones con disparos desde fuera del área, pero sin llegar a inquietar al portero Frising.

Para la segunda parte la tónica del partido no cambió, con un conjunto bético volcado al frente y un Dudelange bien plantado a la defensiva, pero ahora no resistiría tanto el asedio local que lograría frutos al minuto 56 cuando Sanabria remató de cabeza una prolongación de Sidnei que tras tocar en el larguero, superó la línea de gol por centímetros.

Una vez que el equipo español encontró la llave al ataque, nadie los pudo detener y 24 minutos después aumentarían la ventaja por conducto de Lo Celso quien controló con el talón un centro de Sanabria para batir con un buen disparo al portero visitante. La cuenta la cerraría Tello en una contra. Guardado saldría de cambio al minuto 61.

Con este resultado el Betis se coloca segundo de grupo por detrás del Milán, que remontó para vencer 3-1 al Olympiacos y se mantiene invicto el el torneo continental en su regreso cuatro años y medio después.

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