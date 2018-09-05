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Fútbol

Cepillan a mexicanos de Europa League

Marco Fabián y Carlos Salcedo no entró en registro del Eintracht para la Europa League.

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Escrito por: Azteca Deportes

Los mexicanos Marco Fabián y Carlos Salcedo no aparecerán en Europa League, pues el Eintracht Frankfurt no los incluyó en el registro de jugadores para disputar la primera parte del torneo.

Las Águilas se basaron en la situación de ambos jugadores, en donde destaca que Salcedo fue operado hace un par de días de una seria lesión de tobillo izquierdo, por lo que estará fuera de actividad.

El Titán sería incluido para después de la fase de grupos, instancia en la que sería un buen “refuerzo”.

Marco Fabián, por su parte continúa descartado por el equipo que lo ofreció en venta, motivo por el que no entró en el registro; el Eintracht aún tendría la expectativa de venderlo en el invierno.

El próximo 20 de septiembre el equipo debuta en Europa League ante el Marsella en la jornada 1 del torneo.

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