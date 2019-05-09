Chelsea en penales consigue su boleto a Bakú

Londres.– Chelsea sufrió para conseguir su pase a la final del Europa League, ante el Eintracht Frankfurt, equipo que se resistió y alargó el partido hasta los tiros penales, después de empatar a dos goles el marcador global.

Eden Hazard y Oliver Giroud motivaron al Chelsea en busca del gol que marcara la diferencia, pero ninguno pudo concretar frente al arco del Frankfurt; Loftus-Cheek fue el encargado de poner la primera anotación para los locales al 28, después de rematar de pierna derecha, para dejar el esférico en las redes.

Para la segunda parte, Frankfurt se lanzó con todo al ataque desde el inicio; Luka Jovic fue el autor de la gesta por la remontada alemana, pues al 49 marcó el empate con un remate de pierna derecha, al incrustar el balón junto al palo izquierdo.

Los visitantes buscaron en los pies de Sebastian Rode y Ante Rebic el gol que les diera la ventaja en el duelo, pero sus remates pasaron muy alejados del arco del Chelsea; David Luiz y Zappacosta intentaron darles la victoria a los locales, pero no pudieron concretar las ocasiones de peligro.

Con el empate, el encuentro se alargó a tiempos extra; en la primera mitad, el Frankfurt tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador en un remate de Sébastien Haller, pero el defensa David Luiz evito la caída de su arco desviando el tiro.

Para el segundo tiempo extra, Chelsea fue el único equipo existente en el campo, un remate de Emerson y otro de Zappacosta fueron las ocasiones más importantes frente al arco; sin más oportunidades de gol, el encuentro dio a conocer al finalista en la serie de penales.

Desde la definición en los once pasos, por el Frankfurt, anotaron Sébastien Haller, Luka Jovic y Jonathan de Guzman, fallaron Martin Hinteregger y Goncalo Paciencia; por el Chelsea descontaron Ross Barkley, Jorginho, David Luiz y Eden Hazard, falló César Azpilicueta.

Con el triunfo en penales, Chelsea se medirá ante el Arsenal, que derrotó al Valencia, en la final de la Europa League, a disputarse el 29 de Mayo en la ciudad de Bakú, Azerbayan.

