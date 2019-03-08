Chelsea ni se despeinó

Londres.- Chelsea sacó una buena ventaja en la cancha de Stanford Bridge al vencer 3-0 al Dynamo Kiev de Ucrania, en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.

La resistencia ucraniana duró 17 minutos, pues el Chelsea luego de un ligero acoso consiguió el 1-0 gracias a una fenomenal combinación entre Olivier Giroud y el español Pedro Rodríguez, con dos túneles en el área incluidos, por lo que el balón terminó en las redes poniendo el primero sobre la frente del Dynamo.

Cuando todo parecía complicarse en la segunda mitad para los “Blues”, apareció la calidad del brasileño Willian y de tiro libre regaló una de las anotaciones más bellas de la ronda de los octavos de final de la Europa League y que significó el 2-0 para el Chelsea sobre un aguerrido Dynamo de Kiev.

El último clavo al ataúd visitante lo puso el canterano Callum Hudson-Odoi a los 90 minutos, tras una buena combinación con Loftus-Cheek que culminó en el 3-0 para el Chelsea, el cual viajara a Ucrania con el propósito de sellar su pase a los cuartos de final de la competencia.