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Fútbol

Chelsea y Frankfurt en suspenso para la vuelta

Chelsea y Frankfurt empatan en el primer capítulo de las semis de Europa League

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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MAY 02: Eden Hazard of Chelsea applauds the crowd after the UEFA Europa League Semi Final First Leg match between Eintracht Frankfurt and Chelsea at Commerzbank-Arena on May 02, 2019 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)|Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Frankfurt, Alemania.- Todo se decidirá en Stamford Bridge, después de que Frankfurt empató a un gol ante el Chelsea, en la semifinal de ida del torneo la Europa League.

David Abraham generó la primera llegada de peligro en el arco del los “blues”, al rematar de pierna zurda al arco rival mandando su tiro por arriba de los tres palos; inmediatamente después, Luka Jovic encontró, con un remate de cabeza, el primer gol del Frankfurt al minuto 23.

Chelsea consiguió por momentos destellos al arco rival, Pedro y Willian buscaron con remates al arco poner en peligro al Frankfurt, pero no fue hasta el minuto 45’ que el cuadro “blue” encontró el gol que le dio el empate; el mismo Pedro remató de zurda al arco, al dejar el esférico bajo las redes.
Al 74’, el equipo del Chelsea encontró en los pies de Ruben Loftus-Cheek la ocasión más clara para ponerse arriba en el marcador en la parte complementaria, pero el inglés no contó con suerte en su remate; instantes después David Luiz intentó marcar de cabeza, pero su remate también salió desviado.

Con el empate, Frankfurt tratará de sacar el resultado que lo lleve a la final de la Europa League; visitará el 9 de mayo el estadio Stamford Bridge, casa del Chelsea, en donde el equipo de Inglaterra también irá por la victoria que lo instale en el partido por el campeonato.

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