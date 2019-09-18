‘Chicharito’ buscará seguir haciendo historia con Sevilla en Europa League

Javier Hernández enfrenta un nuevo reto. Sevilla será su segundo equipo en España y volverá a las competencias continentales, ahora disputando la Europa League.

Sevilla y la Europa League (antes Copa UEFA) tienen una gran historia de amor, que se ha fortalecido en el inicio del Siglo XXI. A partir de 2006, el equipo andaluz se ha convertido en el rey de la competencia y sus cinco títulos los hacen el más ganador de la historia.

2006

Sevilla dejó en el camino a equipos como Lille, Zenit y Schalke. En la final se enfrentó al sorpresivo Middlesbrough y lo derrotó con marcador de 4-0. Javier Saviola y Frédéric Kanoute, con seis goles cada uno, fueron los bastiones en el ataque del equipo de Juande Ramos.

2007

Al año siguiente, Sevilla defendió con éxito el título continental. Nuevamente bajo el mando de Juande Ramos, en la fase final eliminaron a Shakhtar Donetsk y Tottenham, además de Osasuna en las semifinales.

En el duelo por el título, derrotaron en penales al Espanyol de Barcelona y le vantaron su segundo título. La figura del encuentro fue Andrés Palop, que detuvo tres penales en la serie definitiva.

2014

Un nuevo timonel llegó a Sevilla. Unai Emery se convertiría en hombre récord al lograr tres títulos consecutivos en la Europa League. En la fase final superaron a Betis, Porto y Valencia, para acceder al duelo por el trofeo. Otra vez, los penales le dieron el título a los sevillanos, pero ahora sería el portugués Beto el héroe, al detener dos disparos rivales.

2015

El cuarto título llegó en 2015. Los dirigidos por Unai Emery llegaron a la final, tras dejar en el camino a Villarreal, Zenit y Fiorentina. En el duelo por el campeonato enfrentaron al sorpresivo

Dnipro Dnipropetrovsk. Esa noche en Polonia, el héroe fue el colombiano Carlos Bacca que anotó dos goles en el triunfo por 3-2.

Esa final es una de las más recordadas en el tiempo reciente, por el dramatismo y la emoción con la que se definió.

2016

En 2016, los dirigidos por Emery clasificaron a la segunda fase con mucha tranquilidad. Ahí superaron a Basel, Athletic de Bilbao y Shakhtar. En la final derrotaron 3-1 a Liverpool con una gran actuación de Coke, que anotó dos tantos.

Ahora, Javier Hernández y Sevilla buscan revivir las glorias del club. En la edición 2019-2020 de la Europa League enfrentarán al APOEL Nicosia, Qrabag y Dudelange. Con la obligación de hacer un gran torneo, el jueves 19 de septiembre comienza el camino del equipo de Julen Lopetegui rumbo a la sexta Europa League de su historia.

Gibrán Kazén, Azteca Deportes