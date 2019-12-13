Con “Tecatito”, Porto avanza a dieciseisavos de final en Europa League

En un partido entretenido, el Porto, con el futbolista mexicano Jesús Manuel Corona en el once inicial, logró su pase a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League (UEL) tras vencer 3-2 al Feyenoord.

En el estadio Do Dragao, los blanquiazules tenían que ganar a como diera lugar para certificar su pase a la siguiente ronda y no depender de nadie, pero los holandeses también requerían de la victoria para aspirar a lo mismo, de ahí el choque provocó emociones y cierto nerviosismo.

Los Dragones aprovecharon su condición de local y un partido para el olvido de parte del portero visitante Nick Marsman, quien fungió como villano de los Industriales, y una desgracia del defensor Tyrell Malacia, en este partido correspondiente al Grupo G.

En apenas un minuto, Porto se colocó 2-0 en lo que parecía un duelo tranquilo, el 1-0 fue obra del colombiano Luis Díaz, quien sacó disparo y el balón se le acabó por escurrir al guardameta Marsman, al 14.

Sin dar opción a la reacción, los de casa anotaron el segundo tanto luego de un autogol de Malacia, al 15, una victoria que encaminaba a los portugueses a la siguiente ronda.

Feyenoord no se dio por vencido y también en un santiamén consiguió la igualada. El 2-1 llegó con un cabezazo del brasileño Eric Botteghin (19) y después el 2-2 se dio con un remate del sueco Sam Larsson (22).

La paridad dejó todo en el aire, pues Porto vio que en cualquier momento el rival le podía arrebatar el boleto a los dieciseisavos de final, no obstante, antes del descanso Tiquinho le regresó la ventaja a los Dragones al aprovechar otra mala atajada de Marsman, que valió para el 3-2, al 33.

En el complemento, los visitantes tenían que arriesgar más, pero los portugueses tampoco se fiaron y buscaron aumentar la diferencia, pero los dos conjuntos no tuvieron éxito.

La llegada más clara del Feyenoord sucedió cuando el mexicano “Tecatito” Corona casi hace autogol, pero para su fortuna el balón pegó en el poste y acabó en las manos del portero argentino Agustín Marchesín.

El sonorense fue amonestado a los 83 minutos y cumplió con una buena actuación en este encuentro de vital importancia. Disputó todo el cotejo y jugó de lateral por el costado derecho.

Con este resultado, Porto se apoderó del liderato del Grupo G con 10 unidades gracias también a que Rangers empató 1-1 frente a Young Boys, por lo que los escoceses se ubicaron en el segundo lugar con nueve puntos. Eliminados quedaron los suizos y holandeses.

