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Fútbol

‘Contento y feliz por mi primer gol’.- Lainez

El mexicano Diego Lainez subrayó su felicidad tras estrenarse en Europa con el Real Betis.

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Escrito por: Azteca Deportes

Este jueves el mexicano Diego Lainez marcó su primer gol en Europa, al último minuto del juego de la Europa League ante el Rennes con lo que el conjunto logró empatar a 3 goles. Tras el duelo, Lainez sólo mostró entusiasmo y emoción por agitar por vez primera las redes.

“Estoy muy contento y feliz por mi primer gol y todavía más por el empate que nos sabe un poco a victoria, es un buen resultado que nos llevamos a casa", relató el juvenil de 18 años.

Lainez se marchó del América en enero, y tras algunas oportunidades del conjunto bético, marcó en el partido de este día en el que parecía que el equipo saldría derrotado, sin embargo, el atacante sacó un disparo que él mismo relató.

“Fui a ver qué salía tras el córner. La peina Jesé, no tenía otra cosa que hacer y le pegué, afortunadamente fue gol”, dijo el jugador, quien abundó que hasta su salida del estadio no había visto su celular, pero esperaba mensajes de apoyo a su gol.

“No he visto mi móvil (celular) aún, pero seguro que la gente está apoyando y eso es muy bueno, siempre agradecido", concluyó.

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