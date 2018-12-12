CSKA sacude al Real Madrid en el Bernabéu

Madrid, España. Fuerte golpe recibió Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu al caer 3-0 ante CSKA de Moscú en partido de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League.

Feder Chalov abrió el marcador para el equipo ruso a los 37 minutos y Georgi Shchennikov aumentó la ventaja poco antes del cierre del primer tiempo. Arnor Sigurdsson puso el 3-0 definitivo a los 73 minutos para redondear la histórica e inesperada goleada del elenco visitante.

CSKA ya le había ganado 1-0 al Madrid en Moscú cuando Julen Lopetegui estaba sentado en el banquillo del elenco blanco.

En el otro partido del día por esta zona, el Viktoria Plzen superó 2-1 a la Roma.

Con estos resultados, el Madrid se mantuvo primero en el grupo, por delante del equipo italiano.

