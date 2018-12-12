CSKA sacude al Real Madrid en el Bernabéu
Fuerte golpe recibió Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu al caer ante CSKA
Madrid, España. Fuerte golpe recibió Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu al caer 3-0 ante CSKA de Moscú en partido de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League.
Feder Chalov abrió el marcador para el equipo ruso a los 37 minutos y Georgi Shchennikov aumentó la ventaja poco antes del cierre del primer tiempo. Arnor Sigurdsson puso el 3-0 definitivo a los 73 minutos para redondear la histórica e inesperada goleada del elenco visitante.
CSKA ya le había ganado 1-0 al Madrid en Moscú cuando Julen Lopetegui estaba sentado en el banquillo del elenco blanco.
En el otro partido del día por esta zona, el Viktoria Plzen superó 2-1 a la Roma.
Con estos resultados, el Madrid se mantuvo primero en el grupo, por delante del equipo italiano.