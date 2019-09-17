Cuatro jugadores mexicanos en Europa League

Este jueves arranca la edición 2019 -2020 de la Europa League, segundo torneo más importante a nivel de clubes en la UEFA, donde habrá 4 jugadores mexicanos.

Javier Hernández sería el primero en tener parcipación al ser convocado por Julen Lopetegui para el duelo que sostendrá el Sevilla ante el Qarabag, como parte de la jornada 1 de la fase de grupos. "Chicharito" ya disputó sus primeros minutos como elemento del cuadro español el fin de semana pasado en la victoria de los andaluces sobre el Alavés, el mexicano entró de cambio al minuto 70´.

Se prevé que el "Chicharito" sume minutos en la Europa League, pues tiene la confianza del director tecnico al considerarlo un delantero muy completo y efectivo.

El Wolverhampton de Raúl Jiménez se medirá ante el Sporting Braga de Portugal, donde buscará anotar como lo hizo en el entrenamiento del martes, hizo una joya de taquito. Raúl anotó 6 goles en las rondas prevías para clasificar a los Wolves a la fase de grupos

Jesús Corona con el Porto se enfrentará al equipo suizo Young Boys. Tecatito Corona viene de dar una gran asistencia para el gol de la victoria 3-2 sobre Portimonense el fin de semana.

El mediocampista del PSV Eindhoven, Erick Gutiérrez, no tendrá actividad en las primeras jornadas pues se encuentra en rehabilitación trás ser intervenido por fractura en el segundo metacarpo, mientras entrenaba con la selección Azteca New Jersey hace un par de días.

Damarys Esdray, Azteca Deportes

Damaris Esdrey/Azteca Deportes