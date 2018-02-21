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Fútbol

David de Gea mantiene vivo a Manchester United

Con gran actuación del portero David De Gea, Manchester United y Sevilla empatan en partido de ida de octavos de final

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Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Sevilla vs Manchester United - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 21, 2018 Manchester United’s David De Gea makes a save from Sevilla’s Luis Muriel REUTERS/Juan Medina|JUAN MEDINA/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Sevilla, España, Con gran actuación del arquero español David de Gea, Manchester United sacó el empate a cero goles ante Sevilla en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

En un encuentro realizado en el estadio Sánchez Pizjuán y donde los dos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, De Gea fue el jugador que más destacó en el accionar, principalmente en el primer tiempo.

El portero español tuvo varias atajadas, pero destacaron un par de ellas. La primera en el minuto 45 con un remate de cabeza de Steven N'Zonzi que De Gea sacó por arriba del travesaño.

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Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Sevilla vs Manchester United - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 21, 2018 Manchester United’s David De Gea makes a save from Sevilla’s Luis Muriel REUTERS/Juan Medina|JUAN MEDINA/REUTERS

Un minuto después, Luis Muriel remató de cabeza totalmente sólo frente al portero del Manchester United que con una brillante reacción con su brazo derecho sacó el balón a tiro de esquina.

En el minuto 64, una vez más De Gea atajó un cabezazo de Clement Lenglet que venía a la esquina inferior izquierda del arco.

Con este resultado, Manchester United necesita ganar con cualquier marcador para avanzar a los cuartos de final, mientras el Sevilla con un empate con goles o una victoria lo llevan a la siguiente ronda.
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