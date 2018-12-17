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Fútbol

Defienen encuentros de Octavos de Final en Champions League

Tras el sorteo de este lunes, se conocieron los partidos para los Octavos de Final de la Champions League.

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Escrito por: Azteca Deportes

Este lunes en Suiza, se realizó el sorteo de la UEFA Champions League para conocer los encuentros de los Octavos de Final, arrojando tras el evento, grandes cotejos, como el Atlético de Madrid ante Juventus y el Manchester United contra el PSG.

Tras una vibrante fase de grupos, los 16 mejores avanzaron y conocieron a sus rivales para medirse el próximo año y encaminarse hacia la Gran Final que se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

En otro choque de poder a poder, se encuentra el Liverpool ante el Bayern Munich. El actual campeón, Real Madrid, se medirá ante el Ajax en un partido que en el papel es accesible para los Merengues, pero que por la actualidad del conjunto podría verse en problemas.

Además los Spurs tendrán como rival al Dortmund, el Lyon al poderoso Barcelona de Lionel Messi, la Roma al Porto de Héctor Herrera y Jesús Corona.

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