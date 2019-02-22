Definen encuentros de Octavos de Final de la Europa League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los Octavos de Final de la Europa League, en Suiza, en donde se conocieron los enfrentamientos de la fase en la que 16 escuadras siguen compitiendo por llegar a la Final que se celebrará en Baku, el próximo 29 de mayo.

En el sorteo para definir los partidos de octavos de final de la Liga de Europa de la UEFA, resalta el encuentro entre Chelsea vs Dinamo de Kiev, así como el de Frankfurt vs Inter de Milán. En el evento dirigido por el español Andrés Palop, quien ganó en tres ocasiones la Europa League en 2004, 2006 y 2007 con el Valencia, se definieron los cruces de octavos de final que se llevarán a cabo el próximo jueves 7 y 14 de marzo.

Los juegos entre Chelsea y Dinamo de Kiev, Frankfurt contra Inter de Milán y Zenit ante Villarreal, son los duelos más destacados de la ronda de 16.

El resto de los enfrentamientos de los “octavos” quedaron de la siguiente manera:

Dinamo Zagreb (CRO)-Benfica (POR)

Napoli (ITA)-Salzburg (AUS)

Valencia (ESP)-Krasnodar (RUS)

Sevilla (ESP)-Slavia Praha (RZE)

Arsenal (ING)-Rennes (FRA)