Dembélé a la alza con Barcelona

Barcelona, España. La actuación del delantero del Barcelona Ousmane Dembélé en la victoria 3\-0 contra el Chelsea por la Champions League fue un gran paso dado por el francés para compensar la inversión que hizo el club español después de un primer semestre lastrado por las lesiones.

Lionel Messi fue el gran protagonista del triunfo ante el campeón inglés, pero Dembélé también recibió muchos elogios.

El delantero de 20 años marcó su primer gol con la camiseta del Barça desde su fichaje en agosto por 105 millones de euros \(128 millones de dólares\) procedente del Borussia Dortmund con un remate implacable tras pase de Messi, para colocar el marcador 2\-0.

Luego sorprendió gratamente a los hinchas azulgranas al frustrar una ocasión de gol de Marcos Alonso en la segunda mitad.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 14: Marcos Alonso of Chelsea is tackled by Ousmane Dembele of Barcelona during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)|Shaun Botterill/Getty Images

"Es un jugador muy importante al que también se le exige mucho defensivamente. Hoy \(miércoles\) ha sacado una bola que era una clara ocasión", dijo a periodistas el defensor Jordi Alba tras el partido. "Le faltaba este gol para coger más confianza".

El fichaje de Dembélé por el Barça tuvo un comienzo desastroso, al sufrir la fractura del tendón isquiotibial en su primer partido de la liga española contra el Getafe en septiembre, lo que lo obligó a permanecer fuera de las canchas durante casi cuatro meses. Posteriormente también sufrió otro problema muscular en su regreso a los terrenos en enero.

"Hizo exactamente lo que el partido requería de él", dijo tras el encuentro el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. "Nuestro plan era jugar con un extremo abierto que pudiera atacar y trabajar en defensa. Al ponerse el Chelsea en desventaja, sus jugadores de banda \(...\) tiraban mucho, pero él salvó una jugada importante en el área", concluyó.

Reuters

BARCELONA, SPAIN - MARCH 14: Ousmane Dembele of Barcelona celebrates with Lionel Messi as he scores their second goal during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match FC Barcelona and Chelsea FC at Camp Nou on March 14, 2018 in Barcelona, Spain. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)|Shaun Botterill/Getty Images

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