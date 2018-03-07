¡Despertó la bestia ‘Bianconeri’!

Londres, Inglaterra.\- La ‘Vecchia Signora’ remontó un marcador adverso y con goles argentinos de Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, lograron eliminar en su propio estadio al Tottenham por marcador global de 4\-3, quien era favorito para avanzar a los 4tos de final de la Champions League.

El coreano Son Heung\-Min abrió el marcador al 39 en Wembley y los ‘Spurs’ se encaminaban a una victoria, sin embargo, el DT del equipo italiano, acomodó sus piezas en la segunda parte y dieron vuelta al marcador.

Tottenham dominó a placer en el primero tiempo y sólo permitieron un disparo de la Juventus en los primeros 45 minutos, fue Alex Sandro el que incomodó al arquero francés,. Hugo Lloris.

Allegri modificó, dándole ingreso a Asamoah y Lichtsteiner y el resultado surtió efecto casi de manera inmediata, la velocidad por las bandas terminó por asfixiar a los ingleses. El ‘Pipita’ empató el marcador global al 64 y Dybala al 67’ enmudeció el Estadio de Wembley.

La Juve se dedicó a cuidar su gol de ventaja y si no fuera por las buenas intervenciones de Gianluigi Buffon y del defensor, Chiellini, el partido se hubiera extendido a tiempo extra. Harry Kane tuvo una oportunidad de igualarlo al 90' pero el poste decidió que no era el momento de los 'Spurs'.

Esta fue la segunda ocasión en la temporada de la Champions League, que la Juventus consigue una victoria en calidad de visitantes.

Así, la Juve pasó una durísima prueba de fuego y ya esta instalado en la siguiente ronda. El sorteo para conocer los encuentros se celebrará el viernes 16 de marzo.