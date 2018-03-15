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Fútbol

¡Dortmund consumó fracaso!

El conjunto alemán fue incapaz de remontar ante el Salzburgo en la Europa League

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Escrito por: Azteca Deportes

Salzburgo, Austria.\- ¡No hicieron la tarea! El Borussia Dortmund consumó un fracaso enorme al empatar 0\-0 \(1\-2\) ante el RB Salzburgo y quedar eliminado en los octavos de final de la Europa league.

En duelo jugado ante una repleta RB Arena, los alemanes dirigidos por Peter Stöger nunca pudieron acomodarse en el campo para remontar el resultado adverso encajado en Signal Iduna Park e incluso estuvieron cerca de perder el resultado

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Las opciones más claras estuvieron a cargo de los locales a cargo de Dabbur, Hwang y Berisha, quien causó estragos en la zaga alemana con su velocidad por las bandas.
Finalmente, Reus y Götze no pudieron pesar en el campo y fueron constituidos; el delantero sensación Batshuayi tampoco pudo hacer mucho y prácticamente no tuvo oportunidades de cara al arco.

Así, el conjunto austriaco se clasificó a los cuartos de final y mañana conocerá a su rival en el sorteo.

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