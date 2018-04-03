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Fútbol

Duelo británico en Champions League

Liverpool y Manchester City por la supremacía inglesa en Europa

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LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 14: Kyle Walker of Manchester City and Roberto Firmino of Liverpool battles for possesion during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield on January 14, 2018 in Liverpool, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)|Shaun Botterill/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Liverpool, Inglaterra. En la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el Liverpool de Jürgen Klopp recibirá al Manchester City de Pep Guardiola este miércoles en el Estadio Anfield.

Los "citizens" han tenido un paso arrollador tanto en la Premier League, como en la competencia continental, sin embargo si hay un rival que se les complica son los "Reds", ya que en los últimos ocho partidos, los de Anfiel han ganado en cinco ocasiones.

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LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 14: Kyle Walker of Manchester City and Roberto Firmino of Liverpool battles for possesion during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield on January 14, 2018 in Liverpool, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)|Shaun Botterill/Getty Images

No obstante, esta es la primera vez que se enfrentan en la Champions League, aunque sus técnicos ya tengan una rivalidad que comenzó en la Bundesliga, cuando Klopp dirigía en ese entonces al Borussia Dortmund y Pep al Bayern Munich.

Ambas escuadras británicas son la únicas que quedan en la competición continental y tienen elementos en duda para este encuentro debido a lesiones, como lo son el delantero argentino Sergio Agüero, el defensa inglés John Stones y el central francés Benjamin Mendy por parte de los de Manchester.

Por su parte, el Liverpool no podrá contar con el defensa Joël Matip, mientras que el mediocampista alemán Emre Can se mantiene en duda.

El partido se llevará a cabo en el estadio Anfield este miércoles 4 de abril a las 13:45 horas tiempo del centro de México.
Por si te interesa: Me voy por la puerta de enfrente: Rafael Puente Jr.

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