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Fútbol

Dybala e Higuaín jugarán ante Tottenham

Los delanteros argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín jugarán ante Tottenham Hotspur, aseguro el técnico Allegri

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LONDON, ENGLAND - MARCH 06: Gonzalo Higuain of Juventus speaks to Douglas Costa of Juventus on the pitch prior to the Juventus press conference at Wembley Stadium on March 6, 2018 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)|Julian Finney/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Londres, Inglaterra. Los delanteros argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín jugarán este miércoles ante Tottenham Hotspur por la vuelta de los octavos de final de la Champions League en Wembley, dijo el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri.

Dybala marcó el fin de semana el gol de la victoria sobre Lazio por la Serie A en su vuelta a las canchas, tras una lesión muscular que lo marginó del empate 2\-2 ante Tottenham en la ida.

En tanto Higuaín, quien marcó dos veces en la ida pero desperdició un penal, fue baja por tres semanas por una lesión de tobillo.

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LONDON, ENGLAND - MARCH 06: Gonzalo Higuain of Juventus speaks to Douglas Costa of Juventus on the pitch prior to the Juventus press conference at Wembley Stadium on March 6, 2018 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)|Julian Finney/Getty Images

"Higuaín y Dybala van a jugar. Higuaín ha estado entrenado por dos días, por lo que está a nuestra disposición y listo para jugar", sostuvo Allegri.

"Dybala está recuperado, como se vio con la Lazio, pero este es un partido tan importante que todos quieren jugar más allá de que no estén al 100 por ciento", agregó.

Por si te interesa: Tottenham y Juventus decidirán pase a ‘cuartos’

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