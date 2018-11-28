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Fútbol

Eden Hazard es baja para Europa League

El belga Eden Hazard será baja para Chelsea en Europa League por golpe en el tobillo

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LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 24: Eden Hazard of Chelsea in action during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Chelsea FC at Tottenham Hotspur Stadium on November 24, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)|Mike Hewitt/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Londres, Inglaterra. El extremo del Chelsea Eden Hazard se perderá el partido de la Europa League del jueves contra el PAOK Salonika griego debido a una lesión menor de tobillo, pero debería recuperarse a tiempo para enfrentar al Fulham por la Liga Premier el fin de semana, dijo el entrenador Maurizio Sarri.

Hazard jugó los 90 minutos de la derrota del Chelsea por 3-1 ante el Tottenham Hotspur el sábado y se lo vio cojeando hacia el final, pero Sarri disipó los temores de que el internacional belga sufra una lesión que lo aleje de las canchas por mucho tiempo.

"No es grave", dijo el italiano el miércoles en rueda de prensa. "No podrá jugar mañana, pero creo que podrá recuperarse para el partido de la Liga Premier", agregó.

Hazard ha jugado poco en Europa esta temporada, ya que Sarri eligió mantener a su máximo goleador descansado para la liga local, pero el DT dijo que igualmente teme que el delantero esté sufriendo una sobrecarga de partidos.

"Estoy preocupado porque tenía una lesión en la espalda (a principios de la temporada) y ahora esto en el tobillo, por lo que ha perdido muchos entrenamientos", dijo Sarri. "Es normal que no esté en la mejor forma física", sostuvo.

"Esta semana es bueno para él sumar entrenamientos. Por supuesto que no puede jugar 10 partidos en 30 días, así que a veces debe descansar", comentó.

Chelsea lidera el Grupo L de la Liga Europa con 12 unidades en cuatro partidos y necesita un punto en sus dos juegos restantes para asegurarse avanzar como líder de la zona.

La derrota ante Tottenham fue la primera de la temporada para Chelsea, y Sarri dijo que sus jugadores deben mejorar.

"El sábado jugamos muy mal (...) Quiero ver una reacción mañana y el domingo. Quiero ver que hemos aprendido de nuestros errores", destacó.

Reuters
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-11-28-07-39/america-con-buen-ambiente/)

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