El milagro de Estambul

Kiev, Ucrania.\- El futbol está lleno de momentos épicos, de historias que cambiaron el curso de un partido en cuestión de minutos, y una de las más grandes remontadas fue protagonizada por el Liverpool, finalista de la presente edición de la UEFA Champions League.

El 25 de mayo de 2005, el Milán y los ‘Reds’ disputaban la máxima competición europea en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, sin saber que el desenlace del encuentro serían uno de lo más recordados de todos los tiempos.

‘Il Diavolo’ tuvo un primer tiempo de absoluto dominio y con anotaciones de Paolo Maldini \(1’\), y Hernán Crespo \(39’ y 44’\), parecía que tenían en la lona a los ingleses con un contundente 3\-0.

Sin embargo, Rafael Benítez empujó a los suyos en el entretiempo y con una cara totalmente distinta, salieron a comerse al rival para en un lapso de apenas seis minutos, lograr lo impensado y empatar al gigante italiano, dejando con la boca abierta a millones de aficionados en todo el mundo.

Steven Gerrard \(54’,\) Vladimír Šmicer \(56’\) y Xabi Alonso \(60’\) igualaron el encuentro, el cual se fue a tiempos extra y finalmente se definió desde el manchón penal.

Ese día nació la figura del cancerbero polaco Jerzy Dudek, quien atajó el penal definido a Andriy Shevchenko para así consolidar la quinta ‘Orejona’ del Liverpool. Andrea Pirlo y Seginho también fallaron en esa tanda para el conjunto italiano.

Este sábado los ‘Reds’ buscarán su sexta Champions League ante el Real Madrid en Kiev en punto de las 13:45 horas del centro de México.

Te puede interesar: Paolo Guerrero presenta apelación