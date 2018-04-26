Empate con sabor a victoria

Londres, Inglaterra. El Atlético de Madrid tuvo una visita brava a Londres para enfrentar al Arsenal, en el primer episodio de la final adelantada de la UEFA Europa League.

El equipo colchonero la pasó mal los primeros minutos del partido, sufrió la expulsión de Sime Vrsaljko y su entrenador, Diego Simeone, también fue mandado a las regaderas, por lo que el juego fue cuesta arriba para los visitantes.

Por si fuera poco al minuto 60, Alexandre Lacazette puso el 1\-0 para el Arsenal y el Atlético tuvo que arriesgar un poco más y el futbol fue benévolo con él, pues a nueve minutos del final Antoine Griezmann puso la igualada.

Un empate que le sabe a gloria para la vuelta la próxima semana.

