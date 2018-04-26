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Fútbol

Empate con sabor a victoria

El Atlético de Madrid sufrió en su partido contra el Arsenal, se recuperó ante la adversidad y sacó un empate de oro

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LONDON, ENGLAND - APRIL 26: Jan Oblak of Atletico Madrid and Saul Niguez of Atletico Madrid celebrate during the UEFA Europa League Semi Final leg one match between Arsenal FC and Atletico Madrid at Emirates Stadium on April 26, 2018 in London, United Kingdom. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)|Mike Hewitt/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Londres, Inglaterra. El Atlético de Madrid tuvo una visita brava a Londres para enfrentar al Arsenal, en el primer episodio de la final adelantada de la UEFA Europa League.

El equipo colchonero la pasó mal los primeros minutos del partido, sufrió la expulsión de Sime Vrsaljko y su entrenador, Diego Simeone, también fue mandado a las regaderas, por lo que el juego fue cuesta arriba para los visitantes.

Por si fuera poco al minuto 60, Alexandre Lacazette puso el 1\-0 para el Arsenal y el Atlético tuvo que arriesgar un poco más y el futbol fue benévolo con él, pues a nueve minutos del final Antoine Griezmann puso la igualada.

Un empate que le sabe a gloria para la vuelta la próxima semana.

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