Épica remontada del Zenit

Ciudad de México. No es la UEFA Champions League, pero la Europa League también tiene momentos épicos dignos de destacar.

Uno de esos fue el protagonizado por el Zenit de Rusia. El equipo de San Petersburgo vino de atrás para remontar un 4-0 que se había comido en la ida ante el Dinamo de Minsk, en la penúltima ronda previa a la fase de grupos del torneo.

Los dirigidos por Serguéi Semak llegaron a la vuelta con la esperanza de darle vuelta al marcador, a pesar de saber que era misión casi imposible. Todo comenzó bien, pues pusieron el primero al minuto 22 y así se fueron al descanso.

Corrían los minutos y el gol no caía hasta que el minuto 66, Christian Noboa puso el 2-0. Sin embargo, ‘se le vino la noche’ al Zenit por la expulsión de Leandro Paredes, al 72. Ahí parecía que todo estaba decidido, pero un doblete de Artiom Dziuba en cuatro minutos, puso a soñar al equipo ruso.

El 4-4 global se mantuvo y se fueron a la prórroga, donde el Minsk se volvió a ir al frente al minuto 99 de tiempo corrido, pero una ráfaga de cuatro goles del Zenit en poco más de 12 minutos le dieron el boleto a la última fase previa de la Europa League por marcador global de 8-5.

