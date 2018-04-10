¡Festejo demencial en Roma!

Roma, Italia.\- ¡Histórico! No cabe duda que en el futbol se dan resultados que provocan la euforia y las lágrimas de los aficionados, y el triunfo que la Roma consiguió ante el Barcelona fue uno de ellos.

Con anotaciones de Edin Dzeko, Daniele De Rossi y Konstantinos Manolas, la ‘Loba’ consiguió remontar un 4\-1 encajado en el Camp Nou para sorprender al mundo y meterse a las semifinales de Champions League.

Por supuesto, tanto jugadores como aficionados presentes en el Estadio Olímpico de Roma festejaron como si hubiesen conquistado la ‘Orejona’ o la Copa del Mundo.

Pero el festejo no estuvo condicionado solo para los aficionados, pues en la tribuna del recinto los periodistas ubicados en la zona de prensa también estallaron en algarabía con los goles y con el pase de la Roma.

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