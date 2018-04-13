Final adelantada en Europa League

Nyon, Suiza. El Atlético de Madrid enfrentará al Arsenal en las semifinales de la Europa League tras el sorteo celebrado el viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, que deparó que el partido de ida se disputará en Londres.

La otra semifinal la disputarán el Olympique de Marsella y el sorprendente Salzburgo.

Los partidos de ida se jugarán el 26 de abril y los de vuelta el 3 de mayo.

Reuters

Soccer Football - Europa League Semi-Final Draw - Nyon, Switzerland - April 13, 2018 General view after the draw for the Semi Finals and Final REUTERS/Stefan Wermuth|STEFAN WERMUTH/REUTERS

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