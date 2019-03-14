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Fútbol

Frankfurt avanza a cuartos de Europa League

Frankfurt echa de Europa League al Inter de Milán

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MILAN, ITALY - MARCH 14: Martin Hinteregger of Eintracht Frankfurt celebrates with Sebastian Rode of Eintracht Frankfurt and teammates at full-time of the UEFA Europa League Round of 16 Second Leg match between FC Internazionale and Eintracht Frankfurt at San Siro on March 14, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)|Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Milán, Italia .- Con un solitario tanto del serbio Luka Jovic, fue suficiente para que el Eintracht © se impusiera de visita 1-0 al Inter de Milán y de esta manera avanzar a los cuartos de final de la Europa League.

Después de un primer aviso que se estrelló en el travesaño, el elenco alemán concretó el 1-0 con apenas seis minutos en el marcador, cortesía del ariete serbio Luka Jovic, quien aprovechó un error en la zaga del Inter para robar el balón, internarse en el área y definir con clase por encima del portero Handanovic.

La tibia reacción interista no hizo mella en el desempeño del Eintracht de Frankfurt, que siguió con su intento de ampliar la ventaja, pero que gracias a los reflejos de Samir Handanovic no pudo ser.

Inter de Milán demostró que lejos han quedado ya los mejores años del equipo “nero azzurri”, por lo que la estancia de Luciano Spalletti al mando del conjunto lombardo, podría tener los días contados con esta eliminación a cuestas.

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