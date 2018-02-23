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Fútbol

Gameiro logra récord en Europa League

El artillero francés llegó a 21 dianas en la competencia del Viejo Continente

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Artillero galo! Luego de su anotación del día, el delantero Kevin Gameiro del Atlético de Madrid se convirtió en el máximo goleador francés en la historia de a Europa League con 21 ‘chicharros’.

Ello, tras su última conquista de este jueves en el partido de vuelta frente al Copenhague de Dinamarca, tanto definitivo para la victoria de 1\-0 para el los dirigidos por el "Cholo" Simeone.

Gameiro consiguió el gol de la victoria a los 7 minutos del primer tiempo para firmar el 5\-1 global y poner al Atlético de Madrid en el bombo para el sorteo de este viernes, el ariete galo fue sustituido a los 68 minutos.

El máximo goleador de origen galo en la competencia rubricó 17 goles con la camiseta del Sevilla de España, dos más con el Estrasburgo de su país, y tres tantos con los ‘Colchoneros’.

La Europa League cambió su nombre en 2010, anteriormente era conocida como la Copa UEFA y es considerado el segundo torneo más importante para los clubes europeos, debido a su corta historia es que Gameiro se colocó como el máximo anotador de origen francés en la competencia.

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