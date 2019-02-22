Guardado lamenta quedar fuera de la Europa League

Después de que el Real Betis fuera eliminado de la Europa League como local, el mediocampista mexicano Andrés Guardado lamentó la derrota y entendió los abucheos de la afición al final del encuentro, aunque aseguró que pelearán por llegar a la final de Copa del Rey.

Guardado reconoció que al Betis le faltó experiencia para disputar este tipo de duelos en competiciones exigentes: “No podemos ser tan inocentes y dejar ir un resultado tan bueno como lo hicimos en la ida. Todavía no tenemos como equipo esa madurez para jugar este tipo de eliminatorias. Nos servirá de aprendizaje”.

El mexicano aseguró al término del partido que el ir al frente en busca de las anotaciones y descuidar la zona defensiva costó caro ante un rival rápido como el Rennes: “Hay veces que nos sentimos con la obligación de ir siempre al ataque y tener esta prisa. Hay que ser inteligentes y más maduros en este tipo de competiciones”.

Sobre los abucheos de la afición, Andrés Guardado aceptó la molestia de la gente, aunque afirmó que queda pelear por la Copa: “Entendemos la desilusión y el enfado de la gente, pero no es momento de agachar la cabeza. Estamos a las puertas de una final de Copa del Rey”.

El Betis de Guardado, Lainez y compañía, enfrentará el fin de semana al Valladolid en la fecha 25 de La Liga, para posteriormente afrontar a mitad de semana la vuelta de la semifinal de Copa del Rey ante el Valencia en el Estadio Mestalla.

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