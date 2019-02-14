Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Guardado va de inicio en la Europa League

El Real Betis se mete a la casa del Stade Rennais en busca de dar el primer golpe en los 16vos de final de la Europa League

KAL|1_mfmfbxjy
Soccer Football - Copa del Rey - Semi Final First Leg - Real Betis v Valencia - Estadio Benito Villamarin, Seville, Spain - February 7, 2019 Real Betis’ Andres Guardado reacts as Valencia’s Carlos Soler reacts after sustaining an injury REUTERS/Marcelo Del Pozo|MARCELO DEL POZO/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

RENNES.- El Real Betis se mete a la casa del Stade Rennais en la ida de los 16vos de final de la UEFA Europa League en busca de un contundente triunfo que le permita llegar con más tranquilidad a la vuelta en casa y aspirar a la siguiente ronda.

El conjunto español llega como claro favorito a esta eliminatoria luego de avanzar como primero del Grupo F, en donde enfrentó al Olympiacos, que terminó en segundo sitio y al AC Milán, que quedó eliminado junto al Dudelange de Luxemburgo.

El Rennais, por su parte, terminó como segundo del sector K, por debajo del Dinamo de Kiev, registrando tres triunfos y tres derrotas, dejando en el camino a equipos como el FC Astana de Kazajistán y el Jablonec de República Checa.

Andrés Guardado saldrá como titular, mientras que Diego Lainez iniciará en la banca, en lo que podría ser su debut en un torneo europeo.

Te puede interesar: Ramos enfrentaría dos partidos de suspensión

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP