Guardado va de inicio en la Europa League

RENNES.- El Real Betis se mete a la casa del Stade Rennais en la ida de los 16vos de final de la UEFA Europa League en busca de un contundente triunfo que le permita llegar con más tranquilidad a la vuelta en casa y aspirar a la siguiente ronda.

El conjunto español llega como claro favorito a esta eliminatoria luego de avanzar como primero del Grupo F, en donde enfrentó al Olympiacos, que terminó en segundo sitio y al AC Milán, que quedó eliminado junto al Dudelange de Luxemburgo.

El Rennais, por su parte, terminó como segundo del sector K, por debajo del Dinamo de Kiev, registrando tres triunfos y tres derrotas, dejando en el camino a equipos como el FC Astana de Kazajistán y el Jablonec de República Checa.

Andrés Guardado saldrá como titular, mientras que Diego Lainez iniciará en la banca, en lo que podría ser su debut en un torneo europeo.

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