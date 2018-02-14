Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Héctor Moreno debutará ante el Salzburgo

Todo apunta que el defensa mexicano Héctor Moreno debute con la Real Sociedad en la Europa League.

KAL|0_ftum3b07
Hestor Moreno is presented as a new player of Real Sociedad in San Sebastian, Spain1th February 2017 (Photo by Jose Ignacio Unanue/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

España. El defensa mexicano Héctor Moreno es muy probable que debute con su nuevo equipo la Real Sociedad en un encuentro de la Europa League cuando reciba al Salzburgo este próximo jueves.

El jugador de la Selección Azteca entró en la convocatoria de 18 jugadores dejando a Raúl Navas fuera, siendo este el que juega regularmente en la posición del mexicano.

Héctor Moreno no estuvo en la lista de 18 jugadores en los partidos de la escuadra vasca ante Deportivo y ante el Real Madrid teniendo que ver los encuentros desde las gradas.

Real Sociedad y Salzburgo se enfrentarán en partido de ida de los 16vos de lugar de la Europa League.

Los 18 convocados por el técnico Eusebio para recibir son Rulli, T. Ramírez, Odriozola, Aritz, Llorente, Héctor Moreno, De la Bella, Rodrigues, Illarra, Zubeldia, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Januzaj, Oyarzabal, Juanmi, Bautista y Agirretxe.

KAL|0_ftum3b07
Hestor Moreno is presented as a new player of Real Sociedad in San Sebastian, Spain1th February 2017 (Photo by Jose Ignacio Unanue/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Por si te interesa: Qué fácil es criticar desde el sillón de casa: Gonzalo Higuaín

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP