Héctor Moreno debutará ante el Salzburgo

España. El defensa mexicano Héctor Moreno es muy probable que debute con su nuevo equipo la Real Sociedad en un encuentro de la Europa League cuando reciba al Salzburgo este próximo jueves.

El jugador de la Selección Azteca entró en la convocatoria de 18 jugadores dejando a Raúl Navas fuera, siendo este el que juega regularmente en la posición del mexicano.

Héctor Moreno no estuvo en la lista de 18 jugadores en los partidos de la escuadra vasca ante Deportivo y ante el Real Madrid teniendo que ver los encuentros desde las gradas.

Real Sociedad y Salzburgo se enfrentarán en partido de ida de los 16vos de lugar de la Europa League.

Los 18 convocados por el técnico Eusebio para recibir son Rulli, T. Ramírez, Odriozola, Aritz, Llorente, Héctor Moreno, De la Bella, Rodrigues, Illarra, Zubeldia, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Januzaj, Oyarzabal, Juanmi, Bautista y Agirretxe.

Hestor Moreno is presented as a new player of Real Sociedad in San Sebastian, Spain1th February 2017 (Photo by Jose Ignacio Unanue/NurPhoto via Getty Images)|NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

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