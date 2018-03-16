Igual este año eliminamos al Madrid: Massimiliano Allegri

Turín, Italia. El técnico Massimiliano Allegri señaló que el año pasado ya eliminaron a Barcelona y ahora lo pueden hacer con Real Madrid en los cuartos de final de la Champions league.

El sorteo realizado este viernes determinó que se vean Juventus ante Real Madrid, en un duelo de revancha por la final que los italianos perdieron la temporada pasada.

En conferencia de prensa, el estratega italiano se refirió al duelo pensando en que en esa misma etapa el curso pasado eliminaron a los catalanes.

LONDON, ENGLAND - MARCH 06: Gianluigi Buffon of Juventus and Massimiliano Allegri, Coach of Juventus speak to the media during the Juventus press conference at Wembley Stadium on March 6, 2018 in London, England. (Photo by Julian Finney/Getty Images)|Julian Finney/Getty Images

“Es un gran rival, estoy contento porque serán dos partidos maravillosos. Los ganaremos si seremos mejores y tendremos algo de suerte. Y si no, nos vamos a casa”, explicó Allegri.

Agregó que trabajan para llegar a partidos como ese. “Hace un año, en los cuartos, nos tocó Barcelona y lo eliminamos, igual este año eliminamos al Madrid. Hace tres días dije que los “merengues”, para mí, son los favoritos, y lo sigo pensando. Ganarles sería una satisfacción doble”.

De momento, Juventus marcha en el primer sitio de la Serie A con 74 puntos, mientras que Napoli es segundo con 70 puntos y este sábado enfrenta al equipo SPAL.

El duelo en la “Champions” ante el Madrid será el 3 de abril y la vuelta el 11 de abril.

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